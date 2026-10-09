Россия убила супругов и их детей: в Прилуках прощаются с семьей Иванченко, погибшей под завалами пятиэтажного дома. Видео
В Прилуках Черниговской области на центральной площади города прощаются с семьей Иванченко, погибшей в результате российского ракетного удара 7 октября. Четверо членов семьи погибли под завалами пятиэтажного дома.
Об этом сообщает "Суспильне Новини". Медиа также опубликовало видео с места прощания.
Погибший Александр Иванченко работал машинистом "Укрзализныци". Вместе с ним погибли жена Юлия, дочь Ирина и сын Максим.
По информации Прилуцкой гимназии № 9, погибшие были родственниками сотрудницы учебного заведения Нины Иванченко — семьей брата её мужа. Российский удар унёс жизни сразу четырёх членов одной семьи.
Погибшие:
- Александр Сергеевич Иванченко – 27 июня 1987 года рождения;
- Юлия Владимировна Иванченко – 2 декабря 1988 года рождения;
- Ирина Александровна Иванченко – 30 августа 2013 года рождения;
- Максим Александрович Иванченко – 31 января 2018 года рождения.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского ракетного удара по Прилукам погиб 45-летний сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Он работал помощником бурильщика в цехе капитального и подземного ремонта скважин.
Всего в результате российской атаки на город погибли 22 человека, среди них пятеро детей. Еще 54 человека получили травмы, в том числе семеро детей. Поисково-спасательные работы на месте попадания завершили утром 8 октября.
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