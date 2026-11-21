В результате российского удара по Кривому Рогу 20 ноября погиб 7-летний Тихон Бондар. Его младший брат, 4-летний Матвей, и 11-летний Платон получили ранения и сейчас находятся в реанимации.

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О трагедии и состоянии семьи сообщило местное медиа "Рудана". Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также отметил, что среди пострадавших членов семьи есть отец мальчиков.

Мать детей Елена Бондар рассказала, что семья приехала в Кривой Рог по делам и решила посетить любимый ресторан. По ее словам, семья не жила в городе из-за опасности, однако в этот раз избежать трагедии не удалось.

"Не жили здесь, потому что опасно... Но опасность нас настигла", – рассказала женщина.

Мальчик Тихон погиб от повторного удара, который российские войска нанесли по той же локации.

По словам Зеленского, оккупанты атаковали обычный гражданский район, где нет никаких военных объектов. В результате обстрела также погибла 20-летняя фельдшер скорой медицинской помощи.

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Сейчас двое сыновей Елены остаются в реанимации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Во время аварийно-спасательных работ оккупанты нанесли еще несколько ударов, когда на месте уже работали экстренные службы.

По состоянию на утро 21 ноября количество пострадавших выросло до 58 человек, среди них шестеро детей. В городские больницы госпитализировали 28 раненых, в том числе пятерых детей.

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В результате обстрела повреждено около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятие, ресторан, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.