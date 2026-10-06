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Россия нанесла удар ракетами "Бандероля" по больнице в Кривом Роге: есть пострадавшие

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Россия нанесла удар ракетами "Бандероля" по больнице в Кривом Роге: есть пострадавшие
Ракета «Бандероль». Источник: Скриншот

Во вторник, 6 октября, российские войска нанесли удар по центральной части Кривого Рога с помощью двух беспилотников "Бандероль". Один из ударов пришелся на территорию городской больницы, в результате чего пострадали сотрудники медучреждения.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. На месте работают экстренные службы, а пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

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