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Россия ударила дроном по Павлограду: есть жертва, среди раненых – двое детей

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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Россия ударила дроном по Павлограду: есть жертва, среди раненых – двое детей
Последствия атаки на Павлоград 26 октября 2026. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска атаковали ПавлоградДнепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара погиб человек, есть также раненые.

Среди пострадавших – дети. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно о последствиях атаки

Атака произошла днем 26 октября.

В результате удара погиб один человек, по меньшей мере трое человек получили ранения.

Отметим, что среди раненых – две 10-летние девочки. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, из-за атаки сгорел автомобиль, также повреждены несколько многоэтажных домов и магазин.

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Последствия атаки на Павлоград 26 октября 2026. Источник: t.me/dnipropetrovskaODA

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 15 октября российская оккупационная армия продолжила наносить удары по Днепропетровской области. Ближе к утру враг нанес удар по частному дому в Новоалександровской общине.

Также оккупанты нанесли повторную серию ударов по Павлограду. Там в результате обстрела загорелись несколько частных домов. На месте работали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

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