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Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото
Спасатели устраняют последствия атаки. Источник: ГСЧС Харьковской области.

В пятницу, 2 октября, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет, ещё 32 человека пострадали, в том числе двое детей.

О последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Данные о погибших и пострадавших также обнародовал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Попадания управляемых авиабомб зафиксировали в Слободском и Немишлянском районах.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Пожар. Источник: ГСЧС Харьковской области.

Боеприпасы попали в жилой район, один из них разрушил жилой дом. На месте одного из ударов спасатели сначала проверяли информацию о возможном наличии человека под завалами.

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Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Последствия обстрела. Источник: ГСЧС Харьковской области.

В Слободском районе повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение и как минимум шесть автомобилей.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Помощь пострадавшим. Источник: ГСЧС Харьковской области.

В Немишлянском районе в результате попадания в частный дом были повреждены еще около 10 расположенных рядом домов.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Люди выбираются через окно из горящего дома. Источник: ГСЧС Харьковской области.

Среди пострадавших – 22 человека, получившие ранения, десять из них были доставлены в больницы. Один из раненых, 48-летний мужчина, находился в операционной.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Помощь пострадавшим. Источник: ГСЧС Харьковской области.

Среди пострадавших также двое детей. 10-летний мальчик получил ранения осколками стекла, однако его травмы оказались нетяжелыми, поэтому госпитализация не потребовалась. 15-летняя девушка пережила острую стрессовую реакцию, медики оказали ей помощь на месте.

Россия нанесла удар КАБами по Харькову: двое мирных жителей погибли, десятки получили ранения. Фото

Пострадавшие. Источник: ГСЧС Харьковской области.

Помимо ударов КАБами, в Харькове зафиксировали попадание ударного беспилотника в Киевском районе. Там загорелся автомобиль.

На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский беспилотник повредил защитное укрытие над Национальным литературно-мемориальным музеем Г.С. Сковороды в Харьковской области. Обстрел произошел на днях в селе Сковородиновка, где находится памятник истории национального значения — дом, в котором жил и умер Григорий Сковорода.

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