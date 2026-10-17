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Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео
Россия ударила авиабомбами по Сумам. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Днем 17 октября российская оккупационная армия нанесла новую серию ударов по Сумах. Вследствие обстрела погиб 42-летний мужчина.

Для удара по областному центру россияне использовали управляемые авиабомбы. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации ОВА, россияне применили 8 авиабомб, четыре из которых – ударили по областному центру. Остальные бомбы атаковали Сумской район.

На окраине Сум зафиксировано попадание в жилищный сектор. По меньшей мере, два человека ранены. Также известно, что в результате российского удара управляемой авиабомбой по жилому сектору в Сумах погиб 42-летний мужчина.

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Продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Еще ​​одна авиабомба повредила многоэтажку и попала в водоем. К счастью, удалось избежать тяжелых последствий.

Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Погиб один человек. Источник: Сумская ОВА

Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Россияне применили 8 КАБ. Источник: Сумская ОВА

Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Последствия террора. Источник: Сумская ОВА

Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Враг атаковал бомбами. Источник: ГСЧС

Россия ударила КАБами по Сумам, погиб мужчина: очевидец рассказал об атаке. Фото и видео

Последствия атаки. Источник: ГСЧС

Напомним, 17 октября российская террористическая армия нанесла серию ударов по Запорожью. Вследствие вражеской атаки пострадали пятеро мирных жителей, среди них – ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 16 октября, Россия атаковала Харьков.Пострадали девять человек, среди них – мальчик и девочка в возрасте 13 лет.

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