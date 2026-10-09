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Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: один человек погиб, 14 пострадали, среди них – ребенок. Фото

Анна Якубец
Анна Якубец
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Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: один человек погиб, 14 пострадали, среди них – ребенок. Фото
Россия нанесла удар КАБами по Запорожью. Источник: ГСЧС

Утром 9 октября российские оккупационные войска нанесли массированные авиаудары по Запорожью. В результате атаки погиб 50-летний мужчина, также пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В результате российского обстрела повреждены жилые многоквартирные дома по нескольким адресам и автомобили.

Что известно

Страна-агрессор Россия обстреляла Запорожье кассетными бомбами. По состоянию на 12:40 было известно об одном погибшем и 14 пострадавших в результате российского удара. Погибшим оказался 50-летний мужчина. Среди пострадавших – один ребенок.

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Спасатели ГСЧС эвакуировали 12 человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Также психологи ГСЧС оказали поддержку 23 людям.

Российская оккупационная армия атаковала Запорожье 9 октября.Источник: ГСЧС

Отмечается, что взрывная волна и обломки повредили многоквартирные жилые дома, по одному из адресов спасатели ликвидировали возгорание пяти автомобилей.

По другому адресу повреждены две квартиры и выбиты стекла в пятиэтажном доме. К счастью, обошлось без пожара.

"Спасатели обследовали территории, чтобы обнаружить пострадавших и оказать им помощь", – отметили в ГСЧС.

На местах происшествий работали все экстренные службы города. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены, коммунальные службы города проводят восстановительные работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что враг меняет тактику ударов КАбами по Запорожью: в ОГА раскрыли подробности. Российская авиация в последнее время долетает до Запорожья и наносит удары управляемыми авиационными бомбами и дронами. В частности, враг атакует мостовые переходы, что связано с изменением тактики и усовершенствованием российских КАБ.

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