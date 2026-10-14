Россия нанесла удар по многоэтажным домам в Краматорске: есть разрушения и раненые. Фото

Вечером 13 октября российские войска нанесли удар по Краматорску. Под удар попали жилые дома в центре города.

Видео дня

Пострадали как минимум четверо горожан. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Что известно об атаке

13 октября 2026 года в 21:52 войска РФ нанесли три удара по Краматорску.

Захватчики обстреляли жилую застройку в центре города.

"Известно, что в результате вражеской атаки телесные повреждения получили как минимум 4 мирных жителя. Женщинам 38, 57 и 68 лет, а также 58-летнему мужчине оказывается медицинская помощь. Помимо минно-взрывных травм, у них диагностированы переломы, осколочные ранения, ушибы и острая стрессовая реакция. Окончательные последствия обстрела и тип вооружения устанавливаются", – отметили в прокуратуре региона.

Там добавили, что под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Киева. В результате вражеских ударов есть жертвы, в столице введены аварийные отключения, остановлено движение части общественного транспорта.

Главные истории дня