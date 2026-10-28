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Россия ударила по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок, под завалами могут быть люди

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
33
Россия ударила по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок, под завалами могут быть люди
Российские ударные БпЛА. Источник: иллюстративное фото ГУР

Вечером во вторник, 27 октября, российские войска ударили дроном по многоквартирному жилому дому в Основянском районе Харькова. Пострадали четыре человека, среди них – мальчик 4-х лет.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. После атаки РФ в доме были заблокированы люди.

В результате вражеского удара загорелись 2-этажное производственное здание, 2-этажный многоквартирный жилой дом и 1-этажный жилой дом, сообщили в ОВА.

Также повреждены частный жилой дом и автомобиль.

Пострадали 32-летняя и 65-летняя женщины, 56-летний мужчина и 4-летний мальчик. Трое человек госпитализированы.

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Кроме того, острую реакцию на стресс испытала 65-летняя женщина. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 26 октября нанесла серию ударов по жилым районам Харькова. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Есть погибшие и раненые.

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