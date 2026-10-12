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Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 2,9 т.
Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото
Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове. Источник: Харьковская областная администрация

Утром 12 октября Россия нанесла удар по Харькову. Вражеский дрон врезался прямо в многоэтажный дом: зафиксированы значительные разрушения верхних этажей здания; позже стало известно о еще одном прилете, на этот раз по другому многоквартирному дому.

В результате утренних атак в городе пострадали люди, в том числе 10-летний мальчик.Об атаке рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Харькове

О том, что войска страны-агрессора вновь нанесли удары по Харькову, мэр сообщил в 08:39 утра.

"Попадание ударного вражеского дрона в Киевском районе – предварительно, либо рядом с многоэтажкой, либо прямо в нее. Детали выясняем", – писал он тогда.

Менее чем через десять минут выяснилось, что враг нанес прицельный удар по дому.

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"Попадание пришлось непосредственно в многоэтажку, значительные разрушения верхних этажей", – написал мэр Харькова в 08:47.

Впоследствии Терехов уточнил, что в результате попадания "Шахеда" в одном из подъездов многоэтажки разрушены 7–9 этажи.

Вспыхнул пожар.

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Поврежденная утром многоэтажка в Киевском районе Харькова

По состоянию на 09:05 было известно о пяти пострадавших.

"На месте медики оказали помощь женщинам 74 и 80 лет, мужчинам 36 и 74 лет, а также 10-летнему мальчику", – уточнил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Начаты поисково-спасательные работы.

Уже в 09:27 стало известно об очередном ударе в Киевском районе Харькова.

"Враг поразил здание спортивного учреждения. На данный момент обращений к медикам не поступало", – писал тогда Синегубов.

По словам Терехова, это был уже четвертый прилет за сегодняшнее утро.

К 09:44 число пострадавших в результате удара по многоэтажному дому возросло до 11 человек.

"Трое человек получили ранения, у остальных – острая стрессовая реакция. Всем оказали медицинскую помощь на месте", – уточнил Синегубов.

Тем временем россияне нанесли уже пятый удар по Киевскому району.

По данным ОВА, дрон упал на территорию частного домовладения. Повреждены забор и оконные стекла. Информация о пострадавших не поступала.

По состоянию на 10:17 Терехов подтвердил, что число пострадавших достигло 12.

После 10 часов утра также стало известно об очередном ударе по многоэтажному дому вэтом же районе областного центра.

Россия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Враг нанес удар по еще одному многоэтажному дому

На этот раз, по данным Синегубова, пострадали три человека.

"Имеем вражеский обстрел еще одного многоэтажного дома в Киевском районе. По предварительным данным , пострадали три человека: женщины 43 и 71 лет и 16-летняя девушка. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают профильные службы", – написал он в 10:14.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 октября, враг также атаковал Харьков и Харьковскую область: есть погибшие и раненые.

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