Россия ударила по Харькову: в реанимации двухлетний мальчик, пострадали еще две женщины

В понедельник, 9 ноября, в Харькове в результате российской атаки беспилотником ранения получил двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.

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Вражеский БПЛА ударил по Киевскому району города. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Помимо ребенка, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Таким образом, число пострадавших в результате атаки возросло до трех человек.

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