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Россия ударила по Харькову: в реанимации двухлетний мальчик, пострадали еще две женщины

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
1,0 т.
Россия ударила по Харькову: в реанимации двухлетний мальчик, пострадали еще две женщины
Российский дрон, иллюстративное фото

В понедельник, 9 ноября, в Харькове в результате российской атаки беспилотником ранения получил двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.

Вражеский БПЛА ударил по Киевскому району города. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Помимо ребенка, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Таким образом, число пострадавших в результате атаки возросло до трех человек.

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