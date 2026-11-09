Россия ударила по Харькову: в реанимации двухлетний мальчик, пострадали еще две женщины
В понедельник, 9 ноября, в Харькове в результате российской атаки беспилотником ранения получил двухлетний мальчик. Ребенка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением медиков.
Вражеский БПЛА ударил по Киевскому району города. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Помимо ребенка, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Таким образом, число пострадавших в результате атаки возросло до трех человек.
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