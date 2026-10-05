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Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
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Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео
Последствия ракетного удара по Харькову

В ночь на 5 октября Россия вновь обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в Индустриальный район областного центра: в административном здании вспыхнул пожар, повреждены жилые дома и автомобили.

Погиб человек, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях атаки

Один человек погиб, еще как минимум шесть харьковчан пострадали в результате ночного ракетного удара ВС РФ.

"Этой ночью враг нанес ракетные удары по Индустриальному району города. Возник пожар: горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор. Повреждены жилые и административно-производственные здания, автомобили", – отметили в ГСЧС.

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К утру пожары были ликвидированы спасателями.

На местах вражеских ударов работали пожарные, пиротехники и психологи ГСЧС, а также сотрудники Нацполиции, медики, волонтеры и коммунальщики.

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Последствия ударов войск РФ в Индустриальном районе Харькова

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента по вопросам технологий Сергей Бескрестнов призвал жителей Киева во время воздушных тревог не находиться у окон. Он также рассказал об установке в столице автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами".

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