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Россия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
1,4 т.
Россия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. Фото
Кременчуг под атакой врага

Страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города различными видами вооружения. В воскресенье, 8 ноября, вечером военные РФ атаковали дронами Кременчуг в Полтавской области.

Подробности уточняются, но, предварительно, под вражеской атакой оказались многоэтажка и гостиница в городе. В зданиях возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в ОВА.

По состоянию на 20:49 известно, что, по предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали. На данный момент подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Ликвидация последствий продолжается.

Россия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. Фото

РФ атаковала Кременчуг. Источник: t.me/poltavskaOVA

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"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеских БПЛА в двух локациях. Поврежден многоквартирный жилой дом. Возник пожар. Также произошло попадание в здание гостиницы, после чего начался пожар", – сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Также он рассказал, что на места атак направлены все соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

 

Россия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. Фото

Атака на Кременчуг 8 ноября. Источник: t.me/poltavskaOVA

Россия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. Фото

Россия ударила по Кременчугу. Источник: t.me/poltavskaOVA

В воскресенье, 8 ноября, российские войска беспилотником также атаковали спасателей ГСЧС в Запорожском районе. Спасатели работали на месте предыдущего российского удара, когда оккупанты нанесли повторный удар.

Напомним, что в воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что после террористической атаки РФ по Камышевахе (Запорожская область) уже идентифицированы 29 жертв российской атаки. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

Главное управление разведки Украины уже идентифицировало российских военных, причастных к авиационному удару по школе в Камышевахе Запорожской области. В частности, атаку спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.

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Российские обстрелыВойна в УкраинеКременчуготельБПЛА
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