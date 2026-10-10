Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове: есть раненые

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Отключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: в части Киева – аварийная ситуацияКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в Майами"Обмен мнениями был плодотворным": Уиткофф рассказал о результатах встречи представителей Украины, США и Европы в МайамиОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения. Подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения. Подробности и фотоДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. ФотоДочь Кузьмы Скрябина сделала пластическую операцию на лице и показала, что изменила в себе. ФотоСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУСамая большая потеря в "верхушке" штабов в результате одной атаки: расследование подтвердило гибель 20 офицеров РФ в Донецке вследствие удара ВСУ"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле похвастались деталями разговора Путина и Трампа"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле похвастались деталями разговора Путина и ТрампаУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. ВидеоУкраинская чемпионка, отказавшаяся выступать за Украину, выиграла историческое "золото" чемпионата мира для своей новой родины. Видео

Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове: есть раненые

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 603
Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове: есть раненые
Россия атаковала Харьков. Иллюстративное фото. Источник: ОВА

Днем 10 октября российские войска нанесли удары по Харькову. Последствия зафиксированы в Холодногорском и Слободском районах; в последнем – вспыхнул пожар в медицинском учреждении, пострадавшем от ударов противника.

В результате атаки есть пострадавшие. О последствиях ударов войск РФ сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские войска атаковали Харьков

О том, что областной центр вновь подвергается вражеским ударам, стало известно вскоре после полудня.

В 12:15 Терехов сообщил об ударе российского БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району. Последствия атаки на тот момент еще уточнялись.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,0 т.
Силы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные Генштаба
icon 15,0 т.
Силы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 11,2 т.
В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео
icon 11,2 т.
В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,6 т.
В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео
icon 7,6 т.
В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Менее чем через 10 минут стало известно о попадании вражеского ударного дрона в медицинское учреждение Слободского района. Там вспыхнул пожар.

Синегубов сначала писал об одном пострадавшем в Слободском районе. Однако Терехов уже очень скоро подчеркнул : "Есть раненые, их количество и состояние уточняются".

По состоянию на 12:47 Синегубов сообщал о двух пострадавших.

"В результате вражеского удара по Слободскому району 42-летняя женщина получила ранение и была госпитализирована. Такжепострадала 53-летняя женщина. Медики оказали помощь на месте", – отметил чиновник около 13 часов.

В 13:03 Терехов сообщил уже о трех пострадавших.

"Попадание произошло между 4-м и 5-м этажами, горели три этажа", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура: количество поврежденных и разрушенных многоэтажек и частных домов исчислялось десятками.

Погибли по меньшей мере 11 человек, среди них – трое детей. Число пострадавших составило 16 человек.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыОбстрел ХарьковаУкраинаХарьковдрон "Молния-2"Россия - страна-агрессорИгорь ТереховИгорь ТереховОлег СинегубовОлег Синегубов
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться