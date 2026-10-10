Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове: есть раненые

Днем 10 октября российские войска нанесли удары по Харькову. Последствия зафиксированы в Холодногорском и Слободском районах; в последнем – вспыхнул пожар в медицинском учреждении, пострадавшем от ударов противника.

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В результате атаки есть пострадавшие. О последствиях ударов войск РФ сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские войска атаковали Харьков

О том, что областной центр вновь подвергается вражеским ударам, стало известно вскоре после полудня.

В 12:15 Терехов сообщил об ударе российского БПЛА типа "Молния" по Холодногорскому району. Последствия атаки на тот момент еще уточнялись.

Менее чем через 10 минут стало известно о попадании вражеского ударного дрона в медицинское учреждение Слободского района. Там вспыхнул пожар.

Синегубов сначала писал об одном пострадавшем в Слободском районе. Однако Терехов уже очень скоро подчеркнул : "Есть раненые, их количество и состояние уточняются".

По состоянию на 12:47 Синегубов сообщал о двух пострадавших.

"В результате вражеского удара по Слободскому району 42-летняя женщина получила ранение и была госпитализирована. Такжепострадала 53-летняя женщина. Медики оказали помощь на месте", – отметил чиновник около 13 часов.

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В 13:03 Терехов сообщил уже о трех пострадавших.

"Попадание произошло между 4-м и 5-м этажами, горели три этажа", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура: количество поврежденных и разрушенных многоэтажек и частных домов исчислялось десятками.

Погибли по меньшей мере 11 человек, среди них – трое детей. Число пострадавших составило 16 человек.

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