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Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Катя Помазан
Катя Помазан
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icon 780
Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие
Последствия атаки беспилотников.
Источник: ГСЧС Николаевской области.

В пятницу, 2 октября, российские войска нанесли комбинированный удар по Николаеву. В результате удара пострадали трое мужчин, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Пожар.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

В результате российской атаки были повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры города.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Автомобиль после атаки РФ.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

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Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Ликвидация последствий.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

В частности, речь идет об административном здании, производственных и складских помещениях, офисном здании, гостинично-ресторанном комплексе и СТО.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Предприятие в результате обстрела.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

Удар был нанесен с применением ракетного вооружения и ударных БПЛА.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Службы оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

Во время атаки в городе раздалась серия взрывов.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Трое пострадавших в результате атаки.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

Местные власти также проверяют прилегающий жилой сектор, чтобы установить, есть ли там повреждения.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Помощь пострадавшим.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

Спасатели.

Источник: ГСЧС Николаевской области.

9 сентября Россия нанесла удары по Николаеву. Повреждены объекты транспортной, портовой и прочей гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома и автомобили, один грузовик полностью уничтожен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 сентября Николаев подвергся ударам российских реактивных БПЛА. Враг несколько раз поразил торговый центр, в результате атаки пострадали два человека.

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