В ночь на 29 сентября российские захватчики вновь нанесли удар по Одесской области. В результате террористических действий врага были разрушены здания гражданского предприятия, а также поврежден ряд других объектов, в том числе приют для животных.

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Пострадали восемь человек. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Террор врага продолжается

"Враг не прекращает атаковать объекты гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате вражеских ударов было разрушено гражданское предприятие. Пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

Чиновник сообщил, что в результате российского нападения также были повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный дом, а также легковые и грузовые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары.

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В настоящее время на местах ударов работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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В 08:54 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о еще двух пострадавших в результате атаки РФ.

"В результате вражеской атаки на Одессу, по предварительным данным, есть двое пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.

О восьми пострадавших сообщили и в ГСЧС.

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"Повреждены жилые дома и приют для животных, возникли пожары. Также пострадали производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковые и грузовые автомобили", – добавили спасатели.

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Напомним, в понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека, также повреждено складское здание.

Как писал OBOZ.UA, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

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