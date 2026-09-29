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Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото
Россияне атаковали Одесскую область

В ночь на 29 сентября российские захватчики вновь нанесли удар по Одесской области. В результате террористических действий врага были разрушены здания гражданского предприятия, а также поврежден ряд других объектов, в том числе приют для животных.

Пострадали восемь человек. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер и глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Террор врага продолжается

"Враг не прекращает атаковать объекты гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате вражеских ударов было разрушено гражданское предприятие. Пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

Источник: t.me/odeskaODA

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Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Источник: t.me/odeskaODA

Чиновник сообщил, что в результате российского нападения также были повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный дом, а также легковые и грузовые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары.

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

Источник: t.me/odeskaODA

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено притулок для тварин

Источник: t.me/odeskaODA

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Источник: t.me/odeskaODA

В настоящее время на местах ударов работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

Источник: t.me/odeskaODA

В 08:54 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о еще двух пострадавших в результате атаки РФ.

"В результате вражеской атаки на Одессу, по предварительным данным, есть двое пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется", – отмечается в сообщении.

О восьми пострадавших сообщили и в ГСЧС.

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

"Повреждены жилые дома и приют для животных, возникли пожары. Также пострадали производственное предприятие, складские помещения, гимназия, общежитие, легковые и грузовые автомобили", – добавили спасатели.

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

РФ вдарила по Одещині

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Россия ударила по Одесщине: разрушено предприятие, поврежден приют для животных, есть пострадавшие. Фото

Пошкоджено об’єкти портової інфраструктури

Напомним, в понедельник, 28 сентября, российские войска нанесли удар по Одесской области. По предварительным данным, пострадали два человека, также повреждено складское здание.

Как писал OBOZ.UA, 28 сентября оккупанты вновь нанесли удары по Киеву. Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, в одном из них вспыхнул пожар на АЗС. Горели также офисные здания, есть попадания в жилой дом. Есть пострадавшие.

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