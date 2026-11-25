Днем 25 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

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Вследствие вражеской атаки пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, в Одессе в результате российских ударов поврежден жилой комплекс. Осколочные ранения получили две женщины. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме областного центра зафиксированы повреждения в пригороде. Там целью российской атаки стало частное логистическое предприятие и предприятие по производству бытовой бумажной продукции.

Из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы. Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. При этом в ОВА подчеркнули, что перебоев в работе медицинских учреждений нет.

Также местная власть заверила, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

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