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Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото
Российский беспилотник атаковал центральный парк. Источник: t.me/synegubov

В Новой Водолаге российский беспилотник атаковал центральный парк, где находились семьи с детьми. Число погибших и пострадавших росло после первых сообщений об ударе.

Так, 19 октября министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о гибели двух женщин и младенца. Впоследствии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что число жертв возросло до шести, среди них трое детей.

Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Удар по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Источник: t.me/synegubov

Иван Выговский опубликовал информацию об атаке и фотографии с места удара на официальном канале. По его словам, российский беспилотник попал в центральный парк Новой Водолаги в тот момент, когда там было много людей, в том числе семей с детьми.

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Сначала сообщалось о двух погибших женщинах и младенце, находившемся в детской коляске. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.

Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Удар по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Источник: t.me/synegubov

Число пострадавших

Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших возросло до 15 человек. Семь из них — дети. Медики оказывали раненым необходимую помощь, а реанимационные бригады доставляли их в больницы Харькова.

Позже глава Харьковской областной государственной администрации сообщил об увеличении числа погибших до шести человек. Среди них — трое детей. Он выразил соболезнования семьям погибших.

На месте взрыва работали экстренные службы. Спасатели и другие подразделения оказывали пострадавшим домедицинскую помощь и обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Удар по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Источник: t.me/synegubov

Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Удар по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Источник: t.me/synegubov

Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли две женщины и младенец. Фото

Удар по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области. Источник: t.me/synegubov

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