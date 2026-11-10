Россия ударила по предприятию критической инфраструктуры в Днепре: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупанты 10 ноября нанесли удар по предприятию критической инфраструктуры в Днепре. В результате атаки погибли два человека, не менее четверых получили ранения. На территории объекта возник пожар, к ликвидации последствий привлекли экстренные службы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его информации, спасатели и другие профильные службы работают на месте российского удара.

Что известно о последствиях атаки

По предварительной информации, в результате российского удара погибли два человека. Еще не менее четверых получили ранения.

После "прилета" на предприятии возник пожар. На месте работают все экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Тип вооружения, которым российские войска атаковали объект, в сообщении главы ОВА не уточняется. Также пока нет информации о характере повреждений предприятия.

Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

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Россия продолжает атаковать инфраструктуру Днепропетровщины

Днепропетровская область регулярно подвергается российским ракетным, беспилотным и артиллерийским ударам. Под атаками оказываются промышленные предприятия, энергетические и другие объекты инфраструктуры, а также жилые районы.

В частности, утром 10 ноября Александр Ганжа сообщал об ударах РФ по инфраструктуре региона. По его информации, российские войска более 20 раз атаковали четыре района области беспилотниками.

В частности:

- в Днепре повреждено предприятие, возник пожар;

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- в Вольногорской громаде повреждена инфраструктура;

- в Кривом Роге изуродованы инфраструктура, гаражи и автомобиль.

Перед этим 8 ноября российские войска атаковали дронами частный сектор Днепра. Разрушен частный дом, погиб человек, пострадали по меньшей мере трое горожан. Позже оккупанты ударили также по автотранспортному предприятию – загорелись склады и грузовики.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября страна-агрессор Россия атаковала дронами Кропивницкий. Удар пришелся по торговому гипермаркету "Епіцентр". В результате атаки пострадали два человека.