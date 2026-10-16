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Россия нанесла удар по предприятию на Волыни: один человек погиб, 8 пострадали, произошла утечка аммиака. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
icon 2,5 т.
Россия нанесла удар по предприятию на Волыни: один человек погиб, 8 пострадали, произошла утечка аммиака. Фото
Последствия обстрела. Источник: ГСЧС Волыни.

В Камень-Каширском районе Волынской области в результате российского удара по частному предприятию погиб один человек, ещё восемь получили ранения. На объекте также произошла незначительная утечка аммиака.

К счастью, за пределами территории опасной концентрации вещества обнаружено не было. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Россия нанесла удар по предприятию на Волыни: один человек погиб, 8 пострадали, произошла утечка аммиака. Фото

Спасатели ликвидировали последствия обстрела. Источник: ГСЧС Украины.

В результате удара на территории предприятия возник пожар на крыше складского здания. Спасатели ликвидировали возгорание, после чего продолжили работы по разборке и заливке конструкций, чтобы предотвратить повторное возгорание.

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Пожар. Источник: ГСЧС Украины.

К ликвидации последствий атаки были привлечены специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Волынской области. Они обнаружили утечку аммиака и оперативно провели мероприятия по осаждению опасного вещества.

Утечка аммиака была незначительной. Превышения предельно допустимой концентрации этого вещества за пределами предприятия не зафиксировано.

Работы на месте удара осложнялись угрозой повторных российских атак. Из-за опасности спасателям неоднократно приходилось приостанавливать работу и отходить в безопасные места.

Российские войска атаковали Харьков, под ударом оказалась, в частности, энергетика. В Шевченковском районе областного центра зафиксировано попадание, также вспыхнул пожар в Индустриальном районе, враг нанес удары и по Основянскому и Немишлянскому районам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского удара в Ровенской области вспыхнул пожар в частном доме. Огонь уничтожил жилище, также пострадал один человек.

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