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Россия нанесла удар по Ривненской области: повреждена гражданская многоэтажка. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 2,4 т.
Россия нанесла удар по Ривненской области: повреждена гражданская многоэтажка. Фото
Россия атаковала Ровно и область

Войска РФ ночью 16 октября нанесли удары по Ривне и области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

В частности, враг нанес удар по многоэтажному дому. Об атаке рассказал начальник Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль.

Россия нанесла удар по Ривненской области

Чиновник заявил, что для Ривне и области ночь на 16 октября выдалась тяжелой.

"К сожалению, имеются повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой. Подробности позже. Нахожусь на месте событий. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий", – отметил Коваль.

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Начальник ОГА также опубликовал фотографию, на которой видна поврежденная многоэтажка.

Россия нанесла удар по Ривненской области: повреждена гражданская многоэтажка. Фото

Здание, поврежденное россиянами. Источник: Ривненская ОВА

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью оккупанты также нанесли удар по Киеву. Под ударом врага оказался частный жилой сектор в Шевченковском районе, а также Соломенка. Возникли пожары.

Кроме того, россияне нанесли удар по Умани. В городе горели многоэтажка и торговые склады, на местах попаданий спасатели тушили пожары.

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