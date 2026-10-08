Россия нанесла удар по Сумам: погиб человек, среди пострадавших – дети

8 октября российская оккупационная армия атаковала Сумы дальнобойной реактивной артиллерией. В результате российской атаки один человек погиб, а также четверо получили ранения.

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Целью врага стал объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно

8 октября оккупанты обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Сумах. По предварительной информации, россияне применили дальнобойную реактивную артиллерию – по областному центру выпустили четыре снаряда.

"Один человек погиб, ещё четверо ранены в результате российского удара по Сумам. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал Григоров.

По его словам, среди пострадавших в результате российской атаки – двое детей. Предварительно известно, что травмы, полученные детьми, нетяжелые.

Также ранены двое взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время выясняются все последствия атаки.

Сумы постоянно подвергаются атакам оккупантов

Российские оккупанты не перестают терроризировать мирное население Сум Так, 6 октября оккупанты атаковали в городе торговый центр. В результате удара на месте попадания погиб один мирный житель, по предварительным данным, еще двое получили ранения. Атаку захватчики осуществили с помощью беспилотника.

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А 4 октября россияне атаковали Сумы пятью КАБами. Авиабомбы враг сбросил вблизи многоэтажных домов. Тогда пострадали не менее 13 человек, погиб сотрудник гражданского предприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во время удара по фармацевтическому заводу КУСУМ в Сумах Россия убила его сотрудника Евгения Мирошниченко. В первые дни полномасштабного вторжения россияне лишили жизни его 20-летнюю дочь. Девушка была среди тех, кто пытался спастись от войны: автоколонну гражданских автомобилей россияне расстреляли из артиллерии.

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