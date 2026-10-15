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Россия нанесла удар по супермаркету в Одесской области, момент попал на видео, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,8 т.
Россия нанесла удар по супермаркету в Одесской области, момент попал на видео, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку
Россия нанесла удар по супермаркету в Одесской области, момент попал на видео, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Источник: ГСЧС Украины

В Одесской области российский ударный беспилотник поразил супермаркет "Таврия В". В результате атаки трое человек получили ранения, здание частично разрушено, а стоявшие поблизости автомобили повреждены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он призвал международных партнеров помогать Украине защищаться от российских атак и подчеркнул, что оснований для отмены санкций против России нет.

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По словам главы государства, на месте попадания работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим.

Зеленский подчеркнул, что российские войска постоянно атакуют жилые дома, магазины, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру. Он отметил, что у Украины фактически нет ни одного часа затишья.

Президент также связал продолжение российских атак с сигналами, которые Москва получает от Соединенных Штатов. По его словам, опасными являются сигналы о возможном дальнейшем снятии санкций, введенных США, Европой и другими партнерами в ответ на российскую агрессию против Украины.

Глава государства подчеркнул, что война не прекратилась, поэтому санкции не должны отменяться. Он призвал Россию завершить начатую ею войну и отметил, что дополнительные средства не будут способствовать прекращению убийств.

"Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Луцке в результате российской атаки была повреждена картина "Космогония" художника Петра Антыпа. Это самая большая картина в мире, площадь которой составляет 2086 кв. м. Вечером 13 октября обломки российского дрона вызвали пожар в Музее современного украинского искусства Корсаков, в результате которого пострадала часть полотна, в частности фрагмент "Будущее".

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