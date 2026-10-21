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Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,4 т.
Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар
Спасатели ГСЧС работают на месте российского удара по Чорткову. Источник: ГСЧС Украины

21 октября российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили трое человек, в том числе двое детей 2010 года рождения. На месте попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух в своем Telegram-канале. Подробности о последствиях атаки также обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар

Ликвидация последствий российского удара по Тернопольской области. Источник: ГСЧС Украины

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По информации главы ОВА, по состоянию на 16:00 в результате попадания БпЛА повреждено хозяйственное здание на территории частного домохозяйства. Огонь охватил сооружение.

К ликвидации последствий привлекли пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейских и представителей других служб.

Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар

Спасатели ликвидируют пожар после попадания российского БпЛА. Источник: ГСЧС Украины

Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар

Работа ГСЧС на месте попадания вражеского беспилотника в Чорткове. Источник: ГСЧС Украины

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который позже локализовали. По данным начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

Также OBOZ.UA писал, что аналитики Ukraine Facility Platform обозначили семь вероятных целей российских ударов по украинской энергетике зимой. По оценкам экспертов, Москва стремится не только лишить украинцев света и тепла, но и ослабить экономику Украины, а также использовать обстрелы для давления на Киев и его международных партнеров.

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