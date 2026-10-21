Россия ударила по Тернопольской области: пострадали двое детей и взрослый, вспыхнул пожар

21 октября российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили трое человек, в том числе двое детей 2010 года рождения. На месте попадания вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух в своем Telegram-канале. Подробности о последствиях атаки также обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации главы ОВА, по состоянию на 16:00 в результате попадания БпЛА повреждено хозяйственное здание на территории частного домохозяйства. Огонь охватил сооружение.

К ликвидации последствий привлекли пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейских и представителей других служб.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который позже локализовали. По данным начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

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Также OBOZ.UA писал, что аналитики Ukraine Facility Platform обозначили семь вероятных целей российских ударов по украинской энергетике зимой. По оценкам экспертов, Москва стремится не только лишить украинцев света и тепла, но и ослабить экономику Украины, а также использовать обстрелы для давления на Киев и его международных партнеров.