Во время массированной комбинированной атаки 20 ноября российские войска ударили по Житомирской области. Под удар попали объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Коростенском районе, повреждено предприятие.

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Пострадал как минимум один человек. Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях атаки войск РФ на Житомирщину

Вскоре после 9 часов утра Бунечко сообщил, что враг снова атаковал Коростенский район Житомирщины.

"Под ударами оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Повреждено здание одного из предприятий", – написал чиновник.

По состоянию на 09:18 было известно об одном пострадавшем в результате вражеских ударов. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

"Спасатели потушили все очаги возгорания. Работу осложняла постоянная угроза повторных ударов", – добавил начальник ОВА.

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Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 20 ноября Россия запускала по Украине "Калибры", ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС, баллистику и дроны.

Последствия вражеских ударов фиксируются в разных уголках страны, в частности в Киеве и на западе.