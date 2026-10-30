Россия ударила по ТЦ в Харькове: есть пострадавшие

В пятницу, 30 октября, российские оккупанты ударили беспилотником по Харькову. Под атакой оказался Киевский район города. Сообщается, что российский дрон попал в один из торговых центров города.

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Предварительно известно о трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Что известно

Российские оккупанты атаковали дроном торговый центр Харькова утром 30 октября.

"Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району. Выясняем последствия. По предварительной информации, "прилет" по ТЦ", – написал Синегубов.

Он добавил, что известно о трех пострадавших, медики оказывают им помощь.

Позже начальник Харьковской ОВА сообщил уже о четырех пострадавших в результате российского удара. Это четыре женщины в возрасте 54, 41, 54 и 39 лет.

"54-летняя, 41-летняя, 39-летняя и 54-летняя женщины пострадали в Киевском районе в результате вражеского удара", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что утром 29 октября российские войска атаковали Харьков и пригороды ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пятеро людей, в частности двое детей в возрасте 5 и 13 лет. По предварительным данным следствия, оккупанты применили беспилотники типа "Герань-3". В результате вражеских ударов повреждены частные дома и территория учебного заведения.