Россия нанесла удар по Украине ракетами и почти 300 БПЛА, силы ПВО сбили 247 целей: есть последствия в областях

В ночь на 19 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал баллистические и крылатые ракеты, а также 269 дронов различных типов.

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Силы ПВО уничтожили 247 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака 19 октября

В ночь на 19 октября (с 18:00 18 октября) противник нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Смоленской, Брянской и Курской областей РФ, крылатыми ракетами "Искандер-К" из воздушного пространства Курской области и 269 ударными БПЛА типа "Шахед" (из них – 59 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

4 крылатые ракеты "Искандер-К" ;

; 243 вражеских БПЛА различных типов (из них – 43 реактивных) и S-8000 "Бандероль".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых целей в 8 точках

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Харьковская область

В Харьковской области в результате российских атак пострадали шесть человек, среди них – двое детей.

По данным следствия, вечером 18 октября около 22:10 в Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу многоквартирного жилого дома. Повреждено остекление около 30 окон. Две женщины в возрасте 56 и 83 лет получили острую реакцию на стресс.

Примерно в 23:30 российские военные атаковали село Пришиб Изюмского района. По предварительным данным, для нанесения удара враг применил малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль". Повреждены частные дома и транспортные средства. С ранениями в больницу доставили 22-летнего мужчину; 2-летняя девочка, 12-летний мальчик и их 39-летняя мать перенесли острую реакцию на стресс.

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Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Житомирская область

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Житомирскую область: возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Спасатели их ликвидировали.

Специалисты ГСЧС работали на нескольких участках. Из-за постоянных сигналов тревоги личный состав и техника отводились в безопасные места.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Винницкая область

Враг продолжил наносить удары по энергетической инфраструктуре области: имеются разрушения.

В части Винницкой области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение. Соответствующие службы работают над восстановлением.

Львовская область

В селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.

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Это произошло в результате падения сбитого около 08:50 силами ПВО вражеского дрона.

Его обломки упали на частную территорию. Информации о пострадавших не поступало.

Киевская область

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

В результате атаки есть пострадавшие.

В Ирпене Бучанского района травмы получили шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.

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В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Полтавская область

В Полтавском районе вражескийБПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днепропетровская область

Более 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и авиабомбами.

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В Днепре повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Еще три дома разрушены. Всостоянии средней тяжести госпитализирована 84-летняя женщина.

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В Никопольском районе пострадали райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждено предприятие.

В Зайцевской громаде Синельниковского района произошел пожар.

Черкасская область

Во время тревог в области силами и средствами ПВО была сбита российская ракета и два БПЛА.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 октября враг нанёс залп баллистических ракет по Киеву: повреждены дома, станция метро. Вследствие вражеских ударов повреждены дома, станция метро. Есть пострадавшие. Погибла 21-летняя девушка.