Россия нанесла удар по Украине ракетами и почти 300 БПЛА, силы ПВО сбили 247 целей: есть последствия в областях
В ночь на 19 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал баллистические и крылатые ракеты, а также 269 дронов различных типов.
Силы ПВО уничтожили 247 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.
Российская атака 19 октября
В ночь на 19 октября (с 18:00 18 октября) противник нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Смоленской, Брянской и Курской областей РФ, крылатыми ракетами "Искандер-К" из воздушного пространства Курской области и 269 ударными БПЛА типа "Шахед" (из них – 59 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 243 вражеских БПЛА различных типов (из них – 43 реактивных) и S-8000 "Бандероль".
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых целей в 8 точках
Харьковская область
В Харьковской области в результате российских атак пострадали шесть человек, среди них – двое детей.
По данным следствия, вечером 18 октября около 22:10 в Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу многоквартирного жилого дома. Повреждено остекление около 30 окон. Две женщины в возрасте 56 и 83 лет получили острую реакцию на стресс.
Примерно в 23:30 российские военные атаковали село Пришиб Изюмского района. По предварительным данным, для нанесения удара враг применил малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль". Повреждены частные дома и транспортные средства. С ранениями в больницу доставили 22-летнего мужчину; 2-летняя девочка, 12-летний мальчик и их 39-летняя мать перенесли острую реакцию на стресс.
Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Житомирская область
Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Житомирскую область: возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Спасатели их ликвидировали.
Специалисты ГСЧС работали на нескольких участках. Из-за постоянных сигналов тревоги личный состав и техника отводились в безопасные места.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Винницкая область
Враг продолжил наносить удары по энергетической инфраструктуре области: имеются разрушения.
В части Винницкой области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение. Соответствующие службы работают над восстановлением.
Львовская область
В селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.
Это произошло в результате падения сбитого около 08:50 силами ПВО вражеского дрона.
Его обломки упали на частную территорию. Информации о пострадавших не поступало.
Киевская область
Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.
В результате атаки есть пострадавшие.
В Ирпене Бучанского района травмы получили шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.
В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.
В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.
Полтавская область
В Полтавском районе вражескийБПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.
Днепропетровская область
Более 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и авиабомбами.
В Днепре повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Еще три дома разрушены. Всостоянии средней тяжести госпитализирована 84-летняя женщина.
В Никопольском районе пострадали райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждено предприятие.
В Зайцевской громаде Синельниковского района произошел пожар.
Черкасская область
Во время тревог в области силами и средствами ПВО была сбита российская ракета и два БПЛА.
Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 октября враг нанёс залп баллистических ракет по Киеву: повреждены дома, станция метро. Вследствие вражеских ударов повреждены дома, станция метро. Есть пострадавшие. Погибла 21-летняя девушка.
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