Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото
В ночь на 12 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал ракету и 121 беспилотник.
Силы ПВО сбили 89 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак
Российская атака 12 октября
В ночь на 12 октября (с 18:00 11 октября) противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 извоздушного пространства над акваторией Черного моря и 121 ударным БПЛА типа "Шахед" (76 из них – реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).
По состоянию на 09:00 в Воздушных силах утверждали, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА различныхтипов (55 из них – реактивные).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломков) в 4 точках.
Черниговская область
Поздно вечером 11 октября враг атаковал предприятие в Черниговском районе. Пожар потушили пожарные.
Ночью в результате удара "Геранью" по Сновску загорелся частный дом.
В селе в Нежинском районе повреждена летняя кухня в результате взрыва "Герани".
Житомирская область
Россияне обстреляли объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе.
С вечера враг неоднократно обстреливал север региона. В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС уходили в безопасные места.
По состоянию на 9 часов утра информация о пострадавших и раненых не поступала.
Одесская область
Ночью российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все соответствующие службы.
Днепропетровская область
Более 10 раз враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.
В Петриковской и Николаевской громадах Днепровского района произошли пожары.
В Павлограде разрушено предприятие.
В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Везде – без пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 октября российские войска нанесли удар "Бандеролями" по пригороду Харькова. В результате атаки три человека погибли, еще 25 получили ранения, среди пострадавших – дети.
В тот же день россияне атаковали Ивано-Франковск. В результате вражеского удара реактивными БПЛА в городе погибли люди.
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