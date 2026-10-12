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Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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атака шахедов
Работа мобильной огневой группы во время атаки "Шахедов". Источник: МОУ

В ночь на 12 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал ракету и 121 беспилотник.

Силы ПВО сбили 89 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак

Российская атака 12 октября

В ночь на 12 октября (с 18:00 11 октября) противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 извоздушного пространства над акваторией Черного моря и 121 ударным БПЛА типа "Шахед" (76 из них – реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).

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По состоянию на 09:00 в Воздушных силах утверждали, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА различныхтипов (55 из них – реактивные).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломков) в 4 точках.

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Результаты работы сил ПВО

Черниговская область

Поздно вечером 11 октября враг атаковал предприятие в Черниговском районе. Пожар потушили пожарные.

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

В Черниговском районе Россия атаковала предприятие

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

В Черниговском районе Россия атаковала предприятие

Ночью в результате удара "Геранью" по Сновску загорелся частный дом.

В селе в Нежинском районе повреждена летняя кухня в результате взрыва "Герани".

Житомирская область

Россияне обстреляли объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе.

С вечера враг неоднократно обстреливал север региона. В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области

Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС уходили в безопасные места.

По состоянию на 9 часов утра информация о пострадавших и раненых не поступала.

Одесская область

Ночью российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет.

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Россия атаковала логистические помещения почтового оператора в Одесской области

К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все соответствующие службы.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.

В Петриковской и Николаевской громадах Днепровского района произошли пожары.

В Павлограде разрушено предприятие.

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Пожар на предприятии в Павлограде

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Пожар на предприятии в Павлограде

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Пожар на предприятии в Павлограде

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Пожар на предприятии в Павлограде

Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

Пожар на предприятии в Павлограде

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Везде – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 октября российские войска нанесли удар "Бандеролями" по пригороду Харькова. В результате атаки три человека погибли, еще 25 получили ранения, среди пострадавших – дети.

В тот же день россияне атаковали Ивано-Франковск. В результате вражеского удара реактивными БПЛА в городе погибли люди.

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