Россия ударила по Виннице: повреждены здания и авто, погибла женщина
Российские войска во вторник, 17 ноября, нанесли удар по Виннице. Под атакой оказалась восточная часть города.
В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, на месте работают соответствующие службы. Об этом сообщили городской голова Винницы Сергей Моргунов и глава ОВА Наталья Заболотная.
Какие последствия российской атаки на Винницу
По предварительной информации, в результате удара погибла женщина, еще один человек получил ранение.
В восточной части города повреждены здания и автомобили. В частности, загорелись два легковых и два грузовых автомобиля.
Среди поврежденных объектов – детский сад.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Информация уточняется.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 ноября российские войска атаковали Винницу. В результате атаки горел жилой дом, повреждены также другие жилые дома и детсад. Пострадали два человека.