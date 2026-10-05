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Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
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Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео
Враг нанёс удар по жилому дому в Запорожье. Возник пожар. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Вечером 5 октября российские войска нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки пострадали два человека, в доме возник пожар, а спасатели продолжают поиски возможных заблокированных жильцов.

О ситуации сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Сначала он отметил, что в результате удара по жилому дому мог быть ранен человек, а информацию уточняли.

Позже стало известно о двух пострадавших.

По словам Семикина, мужчину 63 лет в тяжелом состоянии доставили в больницу. Женщина 37 лет получила термические ожоги, но ее состояние не тяжелое – медики оказали ей помощь на месте.

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Также спасатели эвакуировали троих человек с девятого этажа. Они не пострадали. В то же время поступала информация о возможных заблокированных жильцах на других этажах дома.

Работы на месте

Спасатели уже деблокировали людей с седьмого, восьмого и девятого этажей. Экстренные службы продолжают проверять здание и искать тех, кто может оставаться внутри.

На месте также работают взрывотехники. Спасательная операция после попадания в многоэтажку продолжается, а о ее завершении власти обещают сообщить отдельно.

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанёс удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Россия нанесла удар по жилому дому в Запорожье: возник пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября Россия атаковала торговый центр в Запорожье. На месте удара вспыхнул ужасный пожар.

Также Россия нанесла удар по самому старому корпусу Запорожского национального университета. Там также произошел пожар.

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