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Россия нанесла удар по жилому району Ровно: есть раненые

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 1,9 т.
Россия нанесла удар по жилому району Ровно: есть раненые
На месте удара работают соответствующие службы

Российские войска вновь нанесли удар по Ровно. В результате атаки пострадал жилой район города.

На данный момент известно о трёх раненых. Об очередной российской атаке на город сообщил начальник Ровенской ОГА Александр Коваль.

В Ровно в результате атаки ранены три человека

"Еще одна атака на Ровно. Пострадал жилой сектор. На данный момент известно о трех раненых", – написал он.

На месте удара работают соответствующие службы

По словам Александра Коваля, все соответствующие службы работают на месте происшествия. Сам глава ОГА также находится там вместе с представителями городских властей.

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Других подробностей о последствиях атаки пока не сообщалось.

Россия нанесла удар по жилому району Ровно: есть раненые

Взрывы в Ровно 14 октября 2026 года. Источник: t.me/oleksandrkoval_rv

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 13 октября, российская оккупационная армия нанесла удар по Ровно. В результате вражеской атаки был поврежден корпус Ровенского государственного гуманитарного университета. 30 человек пострадали.

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