Россия ударила по жилым районам Харькова: повреждены дома, есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия 26 октября нанесла серию ударов по жилым районам Харькова. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Есть погибшие и раненые.

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О последствиях обстрелов сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Сначала он проинформировал об ударах по Холодногорскому району, а позже сообщил об атаках на Новобаварский район.

По словам Терехова, российские войска неоднократно атаковали Новобаварский район. Сначала было известно об одном пострадавшем, а на другой локации после попадания вспыхнул сильный пожар.

Позже городской голова уточнил количество погибших и раненых. По его информации, в результате ударов погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Поврежденные дома

Взрывы повредили многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили. Информацию о последствиях ударов городские власти уточняли в течение вечера.

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На момент последнего сообщения Игоря Терехова было известно о двух погибших и четырех раненых в Новобаварском районе Харькова.

Последствия атаки

Вечером российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки два человека погибли, еще четверо пострадали. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с места обстрела.

Главные истории дня

Возникли два пожара – горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены гаражные боксы, частные и многоэтажные жилые дома, детское учебное заведение, транспортные средства и здания частных предприятий.

Все пожары ликвидировали. На местах работали подразделения ГСЧС, в частности саперы, кинологи и психологи.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия атаковала Харьков "Бандеролями". Обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшие.