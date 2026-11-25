Из-за острой нехватки личного состава Россия переключилась на рынок трудовых мигрантов Юго-Восточной Азии. Оккупанты заманивают граждан Индонезии и Филиппин на передовую под видом легального трудоустройства в гражданском секторе.

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Вербовщики усилили активность в Юго-Восточной Азии после того, как власти Индии, Непала и ряда африканских стран начали пресекать участие своих граждан в боевых действиях. Об этом сообщает Bloomberg.

Схема обмана

Россияне пользуются экономическим отчаянием местных жителей и превращают их в инструмент пополнения армии. Недобросовестные агенты используют социальные сети и непрозрачные контракты, предлагая бонусы за подписание договора до 35 тыс. долларов и ежемесячный доход около 3000 долларов.

Мужчинам обещают работу в сферах логистики, строительства, охраны, гостиничного бизнеса или на административных должностях. Однако по прибытии в Россию выясняется, что подписанные ими документы являются военными контрактами, которые, по данным полиции Джакарты, действуют до окончания войны или гибели.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине подтвердила, что российские власти в сговоре с зарубежными посредниками занимаются торговлей людьми из 29 стран, используя обман и принуждение для вербовки в вооруженные силы.

Масштабы проблемы в Индонезии и на Филиппинах

В Индонезии полиция расследует случаи вербовки как торговлю людьми. Преподаватель международных отношений Университета Аирланга Радитйо Дхармапутра отслеживает дела 58 пострадавших, среди которых уже зафиксированы двое погибших и один военнопленный, удерживаемый в Украине.

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Несмотря на то, что Джакарта обратилась к Москве с просьбой внести страну в список государств, граждан которых не принимают на военную службу, вербовка продолжается.

По данным украинских военных, только за первые девять месяцев года Россия завербовала 128 филиппинцев. Власти в Маниле совместно с компаниями Meta и TikTok уже удалили около 250 тыс. публикаций с мошенническими предложениями о работе за рубежом, однако страна до сих пор не включена в российский список исключений.

Реакция региона на вербовку

Аналитики отмечают, что президент Индонезии Прабово Субианто, выстроивший тесные отношения с диктатором Владимиром Путиным, включая вступление страны в БРИКС и выход на уровень стратегического партнерства, мог бы использовать личные контакты для освобождения уже завербованных граждан. В качестве экстренной меры Джакарте также предлагают временно приостановить отправку трудовых мигрантов в Россию.

Главные истории дня

На недавнем саммите лидеры стран региона приняли декларацию о борьбе с незаконным наймом и торговлей людьми, однако избежали прямого упоминания Москвы. Эксперты подчеркивают, что признание завербованных мигрантов жертвами торговли людьми, а не добровольными наемниками, дает правительствам Юго-Восточной Азии правовые основания вести переговоры с Россией и Украиной об их возвращении домой.

Напомним, министерство обороны России акцентирует внимание на успехах в наборе контрактников, несмотря на реальное снижение темпов вербовки и рост потерь на фронте. Таким образом российские власти пытаются снизить тревожность в обществе по поводу возможной новой волны мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне постоянной угрозы мобилизации в третьем квартале 2026 года количество россиян, выехавших в Сербию, Грузию и Армению, достигло самого высокого показателя за весь период наблюдений. Эти страны считаются популярными направлениями для жителей России, выбирающих антивоенную эмиграцию.