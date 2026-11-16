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Россия вербует женщин из Африки и Шри-Ланки для производства ударных дронов – расследование

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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Россия вербует женщин из Африки и Шри-Ланки для производства ударных дронов – расследование
БПЛА в РФ собирают женщины-иностранки. Источник: Скриншот

Россия привлекает гражданок африканских стран и Шри-Ланки к сборке ударных беспилотников на предприятии в особой экономической зоне "Алабуга" (РФ). Для этого используют программу "Алабуга Старт", которую рекламируют как возможность получить образование, профессию и работу в России.

Об этом говорится в расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества и Fox News. По данным расследователей, таким образом Москва пытается компенсировать нехватку работников в своем военно-промышленном комплексе.

Россия привлекает иностранок к военному производству

Как известно, схема состоит из трех уровней: идеологического, корпоративного и непосредственного вербования, к которому привлечены иностранные рекрутеры-кураторы. К сборке ударных беспилотников типа "Герань" россияне привлекают женщин из Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, ДР Конго и Шри-Ланки.

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Россия запустила по Украине более 150 дронов: силы ПВО рассказали, сколько целей было уничтожено
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Руководитель отдела международного сотрудничества УЦБС, эксперт по вопросам гибридной войны Соломия Хома отметила, что привлечение иностранных работников помогает России компенсировать нехватку кадров в военно-промышленном комплексе.

"Выявленная схема имеет признаки государственной поддержки со стороны России и сочетает элементы "мягкой силы". В частности, речь идет о продвижении идей "русского мира" через Координационный совет российских соотечественников, агентство "Россотрудничество" и учебные заведения стран-мишеней с прямым привлечением завербованных лиц к производству вооружений", – отмечается в материале.

Как Кремль расширяет вербовку через программу "Алабуга Старт"

Программа "Алабуга Старт" работает с 2022 года и рекламируется как возможность получить профессию, пройти обучение и трудоустроиться в России. Однако вместо обещанной гражданской работы иностранки могут попасть на предприятия военно-промышленного комплекса, в частности привлекаться к производству ударных беспилотников.

Для вербовки Москва использует не только онлайн-платформы и объявления о работе, но и образовательные и культурные мероприятия в африканских странах. В частности, программу продвигают через Координационные советы российских соотечественников, имеющие доступ к молодежной аудитории.

В конце октября ОЭЗ "Алабуга" заключила соглашения с Ганой и ДР Конго о трудоустройстве молодежи из этих стран. Такие договоренности могут стать прикрытием для привлечения иностранцев к производству российского вооружения и одновременно способствовать усилению влияния Москвы в Африке.

"Учитывая масштаб и опасность этой деятельности, УЦБС собрал необходимую доказательную базу. Эти материалы являются основой для дальнейшего документирования, санкционного давления и инициирования международной уголовной ответственности для всех причастных к звеньям сети", – говорится в статье.

Стоит отметить, что "Алабуга" – это особая экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в Татарстане, в 10 км от Елабуги. Она занимает площадь 3903,5 га и расположена неподалеку от Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани.

Россия вербует женщин из Африки и Шри-Ланки для производства ударных дронов – расследование

Карта. Источник: google.com

Как сообщал OBOZ.UA, согласно спутниковым снимкам, сделанным в конце октября, вокруг производства на территории "Алабуги" построили несколько бетонных вышек для систем противовоздушной обороны, а также новые площадки для комплексов ПВО "Панцирь" или "Т". Таким образом, заводы "Алабуги" на данный момент прикрыты сразу 33 позициями ПВО.

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