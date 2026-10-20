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Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
600
Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео
Российские обстрелы 19 октября. Источник: пресс-служба ОГПУ

В результате российских обстрелов в течение понедельника, 19 октября, погибли минимум 15 украинских мирных жителей. Еще по меньшей мере 75 получили ранения.

Ночью агрессор применил против Украины баллистику. Параллельно происходили запуски дронов-камикадзе. БпЛА продолжали атаковать в течение всех суток, а прифронтовые регионы также подвергались ударам КАБами. Об этом свидетельствуют сообщения Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В каких регионах атаки РФ убили или ранили гражданских 19 октября

  • Киев и Киевская область

В столице пострадали восемь человек, один человек погиб.

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На Киевщине жертвами российской атаки стали двое: женщина в Ирпене и мужчина в Обуховском районе. Всего в области травмированы как минимум 19 людей (девять из них – дети). Много раненых в Бучанском районе. Речь идет о 10 гражданах, среди них пятеро несовершеннолетних.

  • Харьковская область

Шестеро человек погибли, еще 16 нуждались в медицинской помощи. В Новой Водолаге среди погибших – три женщины и две девочки в возрасте одного и 11 лет. В Чугуеве медпомощь понадобилась одной женщине.

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Харьковщина: удар по центральному парку Новой Водолаги. Источник: пресс-служба ГСЧС

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Харьковщина: удар по центральному парку Новой Водолаги. Источник: пресс-служба ГСЧС

  • Днепропетровская область

Двое мужчин погибли, еще 10 граждан получили ранения в результате обстрелов Днепра и Кривого Рога. Известно, что среди потерпевших есть 15-летний юноша, он попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Кривой Рог: в городе погибли два человека. Источник: пресс-служба ОГПУ

  • Донецкая область

Один человек погиб, четверо ранены. Один из пострадавших получил ранение в результате попадания в автомобиль на дороге между Донецком и Славянском.

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Славянск: чрезвычайники потушили пожар в доме, пораженном вражеским FPV-дроном. Источник: пресс-служба ГСЧС

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Славянск: чрезвычайники потушили пожар в доме, пораженном вражеским FPV-дроном. Источник: пресс-служба ГСЧС

  • Херсонская область

Известно, что семь мирных жителей ранены. Трое – во время артобстрела Комышан, четверо – из-за атак дронов в Нововоронцовке и Молодецком. В поселке Нововоронцовка среди пострадавших есть 17-летний парень.

  • Запорожская область

В поселке Кушугум в результате утренней атаки КАБами погиб один мужчина, которому было 57 лет.

  • Хмельницкая область

В областном центре две женщины погибли, три человека получили ранения. Тела двух жертв (1926 и 1954 годов рождения) обнаружили в ходе поисково-спасательных работ в одном из домов.

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Хмельнитчина: последствия вражеской атаки. Источник: пресс-служба ГСЧС

  • Ривненская область

В городе Ривне четверо людей обратились за медицинской помощью, трое из них ранены. Одного пострадавшего госпитализировали.

Россия весь день атаковала Украину с воздуха: погибли по меньшей мере 15 гражданских, очень много раненых. Фото и видео

Ривненщина: враг атаковал регион 19 октября. Источник: пресс-служба ГСЧС

Добавим, что прилеты в понедельник, 19 октября, также были в Волынской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и ряде других областей (предварительно – без жертв и потерпевших).

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "решительно осудил эскалацию ежедневных атак со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города". В то же время он выразил обеспокоенность "ростом числа гражданских жертв" в результате ударов Сил обороны по России.

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