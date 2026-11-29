Российское министерство обороны продолжает распространять ложные данные о потерях украинской авиации. В Москве заявляют об уничтожении 674 украинских самолетов и 284 вертолетов с начала полномасштабного вторжения, хотя до большой войны у Украины не было даже 150 боевых самолетов.

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Об этом говорится в материале польского издания Rzeczpospolita. Журналисты сопоставили заявления российского военного ведомства с довоенной численностью украинского авиапарка, поставками самолетов от западных партнеров и независимо подтвержденными потерями.

Как Россия завышает потери украинской авиации

В отчете от 22 ноября 2026 года Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении сотен украинских боевых самолетов. В частности, россияне утверждают, что ликвидировали 223 истребителя МиГ-29, 211 штурмовиков Су-25, 82 истребителя Су-27 и 61 бомбардировщик Су-24.

Однако эти показатели существенно превышают довоенную численность украинской авиации. Даже с учетом поставок от международных партнеров после 2022 года российская статистика вызывает серьезные сомнения.

По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), в начале полномасштабной войны у Украины было около 132 боевых самолетов. В этот перечень входили также машины, находившиеся в резерве или нуждавшиеся в ремонте.

В то же время, по данным издания FlightGlobal, на боевом дежурстве находились 98 самолетов:

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43 истребителя МиГ-29;

26 истребителей Су-27;

17 штурмовиков Су-25;

12 бомбардировщиков Су-24.

Кроме того, в ноябре 2023 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist отмечал, что на момент начала полномасштабного вторжения у Украины было 120 боевых самолетов, из которых исправными были только 40.

Таким образом, заявленное Москвой количество уничтоженных самолетов в пять-семь раз превышает довоенную численность украинского авиапарка.

Какие потери украинских самолетов подтверждены независимыми источниками

Особенно показательным является расхождение в данных о истребителях МиГ-29 и штурмовиках Су-25.

Главные истории дня

Россия заявляет об уничтожении 223 МиГ-29, хотя до полномасштабной войны у Украины было 43 таких самолета на боевой службе. Еще 27 машин в 2023 году передали Польша и Словакия.

Похожая ситуация и с штурмовиками Су-25. В начале вторжения на боевом дежурстве находились 17 таких самолетов, еще четыре Украина получила от Северной Македонии. В то же время оккупанты отчитались об уничтожении 211 машин этого типа.

По данным аналитического проекта Oryx, который ведет учет потерь военной техники на основе фото- и видеоматериалов, по состоянию на ноябрь 2026 года подтверждено уничтожение 107 и повреждение четырех украинских боевых самолетов. Также задокументирована потеря 58 вертолетов.

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При этом аналитики учитывают только случаи, имеющие визуальное подтверждение. Поэтому фактические потери могут быть больше, однако независимых доказательств, подтверждающих российские заявления, нет.

Как Украина пополняет авиационный парк

В первые годы полномасштабной войны Украина получала от международных партнеров самолеты советского производства. С 2024 года начался постепенный переход на западные боевые машины.

Согласно отчету World Air Forces 2027, Украина получила 35 из 79 обещанных истребителей F-16. Также украинские Воздушные силы пополнились французскими самолетами Mirage 2000-5F.

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На ноябрьском заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Бельгия объявила о намерении передать еще десять F-16 до конца 2026 года. Франция, со своей стороны, заявила о планах поставить два дополнительных Mirage 2000-5F.

Кроме того, в ближайшие годы Украина может получить шведские истребители Gripen и французские Rafale.

По оценке FlightGlobal, украинский парк боевой авиации сейчас насчитывает 128 самолетов. Это больше, чем было у Украины в начале полномасштабного вторжения, согласно некоторым довоенным оценкам. В то же время точное количество машин, готовых к выполнению боевых задач, неизвестно.

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Какие потери понесла российская авиация

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18 ноября 2026 года российские оккупационные войска потеряли 452 самолета и 356 вертолетов.

В то же время аналитики Oryx имеют визуальные подтверждения уничтожения 130 и повреждения 18 российских боевых самолетов. Также задокументирована потеря 185 вертолетов РФ.

Наибольшее число подтвержденных потерь среди российских самолетов приходится на фронтовые бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители Су-30СМ.

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Особенно ощутимы для России потери стратегической авиации. В реестре Oryx зафиксированы потери 12 бомбардировщиков Ту-22М3, 12 Ту-95МС и двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Восстановить парк стратегических бомбардировщиков России будет особенно сложно, поскольку производство Ту-95МС и Ту-22М3 давно прекращено.

Напомним, Бельгия готовится передать Украине три истребителя F-16 с модернизированными системами РЭБ. Поскольку при модернизации самолетов применили французские технологии радиоэлектронной борьбы, для их поставки необходимо получить официальное разрешение Франции.

Как писал OBOZ.UA, Россия столкнулась с проблемами при разработке новейшего истребителя Су-75 Checkmate. Несмотря на амбициозные заявления Москвы о создании перспективного боевого самолета, реализация проекта сопровождается трудностями.