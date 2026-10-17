Россия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением

17 октября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Виннице. В результате российского удара пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Из-за обстрела город остался без электроэнергии, критически важная инфраструктура работает на резервном питании. Об этом сообщили мэр Винницы Сергей Моргунов и глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная

Что известно

По словам главы Винницкой ОГА, за последние сутки над областью было сбито 24 вражеских БПЛА.

"Одна из самых массированных атак на Винницкую область за период полномасштабного вторжения", — написала Заболотная.

Она также отметила повреждения гражданской и критической инфраструктуры в результате российской атаки.

В результате обстрела известно о шести пострадавших, из которых один человек находится в реанимации в тяжелом, но уже стабильном состоянии. Также трое находятся в состоянии средней тяжести, еще двое – в легком. Все получают необходимую медицинскую помощь.

Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения. Объекты критической инфраструктуры работают на резервном питании.

"Общая просьба: по мере восстановления электроснабжения включайте электроприборы поочередно, чтобы избежать искусственной перегрузки сети. Спасибо всем, кто работает над ликвидацией последствий вражеской атаки и оказывает помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.