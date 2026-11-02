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Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе: есть пострадавшие. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
540
Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе: есть пострадавшие. Фото и видео
Россия ударила по Одессе

Ночью 2 ноября российские войска атаковали Одессу. Враг бил по объектам инфраструктуры, повреждены жилые дома.

По меньшей мере четверо человек получили ранения. О последствиях вражеского террора и их ликвидации рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно об атаке

В ночь на 2 ноября российские войска нанесли удары по Одессе. Враг снова бил по мирным жителям.

"Четверо человек получили ранения. Им оказали необходимую помощь", – рассказал Лысак.

Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе: есть пострадавшие. Фото и видео

Россия ударила по Одессе. Источник: Одесская ГВА

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Никакой военной целесообразности во вражеских ударах в очередной раз не было, их цель – чистый террор.

"Под ударом оказались объекты инфраструктуры. Повреждены два жилых дома и гараж. Взрывной волной выбило окна в соседних домах", – отметил Лысак.

Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе: есть пострадавшие. Фото и видео

Россия ударила по Одессе. Источник: Одесская ГВА

Чиновник добавил, что с ночи на месте работают все соответствующие службы и оперативный штаб. Продолжается ликвидация последствий атаки и оказание помощи пострадавшим.

Россия ночью атаковала объекты инфраструктуры в Одессе: есть пострадавшие. Фото и видео

Россия ударила по Одессе. Источник: Одесская ГВА

Он также показал видео с места удара, в котором заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко подробнее рассказал о последствиях атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине в Винницкой области. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

Еще четыре человека, среди которых две пятилетние девочки и 16-летний парень, получили травмы средней тяжести. Также госпитализировали 24-летнего мужчину с легкими травмами.

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