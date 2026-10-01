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Россия ночью атаковала Ривненщину: пострадала женщина

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read1 мин
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Россия ночью атаковала Ривненщину: пострадала женщина
"Герань-4"
Источник: российские медиа

В ночь на 1 октября российская оккупационная армия атаковала Ривненскую область. Вследствие российского удара пострадала одна женщина.

Ее госпитализировали с ранением плеч и лица. Об этом сообщили в Ривненской областной военной администрации.

Последствия российского террора

По информации областной власти, жилой дом, в котором была ранена женщина, получил повреждения.

"В результате ночной атаки на Ривненщину пострадала женщина. Пока она с ранениями плеч и лица в больнице. Ее дом получил повреждения", – сообщили в ОВА.

Что известно об атаке

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Воздушная тревога в связи с фиксацией вражеских БПЛА оглашалась в Ривненском и Дубенском районах. Опасность сохранялась в течение приблизительно 30 минут с 4:10 до 4:40 утра.

По предварительным данным, российские оккупанты применили для удара по региону реактивные беспилотники "Герань-4/5".

Мониторинговые каналы сообщали, что российские беспилотники пытались прорваться к городу Острог. По предварительным данным, БПЛА были уничтожены на подлете к населенному пункту.

Россия ночью атаковала Ривненщину: пострадала женщина

Росіяни атакували Україну дронами

Источник: Скриншот

Напомним, в ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли по территории Украины масштабный комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура Киева и Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска массированно атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Враг наносил удары по столице и ряду близлежащих населенных пунктов. В Киеве известно о по меньшей мере четверых пострадавших и двух погибших, а в Киевской области россияне убили ребенка.

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