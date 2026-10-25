Россия ночью атаковала украинские ТЭС, подстанции и угольные шахты, – Зеленский

За минувшую неделю Россия выпустила по Украине более 1,5 тыс КАБ, почти полсотни ракет и более 2 тысяч ударных дронов. Каждый день украинцы гибнут и получают ранения вследствие российского террора.

Видео дня

Враг целит преимущественно по жилым домам, а также по гражданской, в том числе критической инфраструктуре. В ночь на 25 октября россияне били по ТЭС, подстанциям и угольным шахтам. О том, с кем и с чем воюет Россия в Украине, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Враг продолжает террор

По словам Зеленского, с начала недели российские войска применили для ударов по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет разных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.

И как бы хорошо не держала удар украинская ПВО, не проходит и дня без разрушений, погибших и раненых в результате вражеских атак.

Глава государства вспомнил последние из них.

22 человека, в том числе ребенок, пострадали, а четверо погибли в результате удара войск РФ по Синельниково в Днепропетровской области. Там оккупанты вечером 24 октября ударили по обычному жилому дому.

РЕКЛАМА

В Виннице уже 25 октября российский дрон ударил по многоэтажке. Там ранены шесть человек, полностью разрушены четыре квартиры.

В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Сообщалось о четырех раненых, трое из них – сотрудники ГСЧС.

Главные истории дня

Это был последний "Эпицентр" в Харькове.

РЕКЛАМА

"Этой ночью также были удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Есть повреждения в девяти областях", – подчеркнул Зеленский.

В частности, еще один " Епіцентр" россияне атаковали в Полтаве.

Как отработала ПВО в ночь на 25 октября

Сводку с итогами боевой работы сил ПВО Воздушные силы опубликовали утром.

По состоянию на 8 часов там подтверждали сбитие или подавление 119 вражеских дронов разных типов из 153 запущенных врагом.

Судя по цифрам в сводке, украинским воинам все лучше удается справляться с реактивными дронами, на которые в последнее время делает ставку враг. Так, этой ночью из 92 запущенных были сбиты 64. А днем ранее – 50 из 61.

РЕКЛАМА

На момент публикации сводки еще 9 дронов находились в украинском воздушном пространстве, боевая работа продолжалась.

Тогда же в Воздушных силах заявили, что были зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падения сбитых (обломков) в 9 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что реакцией России на дипломатию и деизоляцию вновь стали убийства мирных украинцев.