Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть раненые. Фото
Утром 20 октября оккупационная армия РФ продолжила терроризировать Днепр. Враг нанес очередной удар по пригороду областного центра.
В результате обстрела пострадали люди. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Последствия атаки
По информации областной власти, после вражеской атаки в городе возник пожар. Информация о точном количестве пострадавших и состоянию людей пока находится на стадии уточнения.
"Враг снова нанес удар по Днепру. Вспыхнул пожар. Предварительно есть раненые", – говорится в заявлении ОВА.
Позже представители власти предоставили обновленные данные о пострадавших. По информации ОВА, три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.
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