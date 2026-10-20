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Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть раненые. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
2,0 т.
Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть раненые. Фото
Россия атаковала склады в пригороде Днепра. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Утром 20 октября оккупационная армия РФ продолжила терроризировать Днепр. Враг нанес очередной удар по пригороду областного центра.

В результате обстрела пострадали люди. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации областной власти, после вражеской атаки в городе возник пожар. Информация о точном количестве пострадавших и состоянию людей пока находится на стадии уточнения.

"Враг снова нанес удар по Днепру. Вспыхнул пожар. Предварительно есть раненые", – говорится в заявлении ОВА.

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Позже представители власти предоставили обновленные данные о пострадавших. По информации ОВА, три человека получили ранения из-за атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.

Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть раненые. Фото

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА

Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть раненые. Фото

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская ОВА

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