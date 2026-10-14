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Россия изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными "Шахедами" с разных направлений, – "Флеш"

Даниил БорщДаниил Борщ
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icon 1,3 т.
Россия изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными "Шахедами" с разных направлений, – "Флеш"
Россия за несколько дней запустила десятки реактивных дронов из Крыма. Источник: иллюстративное фото ГУР

Российские оккупационные войска за последние несколько дней запустили несколько десятков реактивных дронов из временно оккупированного Крыма в направлении западных областей Украины. Беспилотники летели через Одесскую область вдоль границы с Молдовой, а четыре из них преодолели около 820 км и добрались до Львова, еще несколько долетели до Луцка, преодолев примерно 880 км.

Об этом в Telegram сообщил украинский военный, советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, таким образом противник изучает возможности атаковать западные регионы Украины реактивными "Шахедами" с разных направлений.

Реактивные дроны долетели до Львова и Луцка

По информации "Флеша", для преодоления значительных расстояний российские реактивные беспилотники типа "Герань-4" держались на высоте 5–6 км. Их средняя скорость составляла 320–380 км/ч.

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Он отметил, что максимальная дальность полета этих дронов оказалась несколько больше, чем ожидалось ранее. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает проверять возможности применения таких беспилотников для нанесения ударов по удаленным от линии фронта украинским регионам.

В то же время, по оценке "Флеша", не исключено, что для увеличения дальности полета противник уменьшил боевую часть дрона. Это могло позволить беспилотникам преодолеть большее расстояние.

Россия изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными ''Шахедами'' с разных направлений, – ''Флеш''

Маршрут полёта беспилотников. Источник: Telegram/Сергей "Флеш"

Россия продолжает совершенствовать "Шахеды"

Напомним, Россия продолжает атаковать Украину реактивными "Шахедами", которые, по данным "Флеша", изготавливаются незадолго до применения. Он опубликовал фотографии обломков сбитых беспилотников, на деталях которых были указаны даты изготовления — 3 и 4 сентября 2026 года.

Россия изучает возможности атаки западных областей Украины реактивными ''Шахедами'' с разных направлений, – ''Флеш''

"Герань-4". Источник: Российские СМИ

Это свидетельствует о том, что российские войска использовали дроны, детали для которых были изготовлены в начале сентября, уже в течение того же месяца. Военный подчеркнул, что сам беспилотник был собран еще позже, чем дата, указанная на его компонентах.

Российские оккупанты начали использовать на "Шахедах" защищенные антенны спутниковой навигации из 32 элементов вместо 16. По словам Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", это затрудняет противодействие беспилотникам средствами радиоэлектронной борьбы.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала применять в беспилотниках технологию DSMAC — оптико-электронную систему коррекции по контурам местности. По словам Сергея Бескрестнова, такая технология позволяет корректировать полет беспилотника, не полагаясь исключительно на спутниковую навигацию.

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