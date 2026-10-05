"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль

Россия уже готовится к появлению на территории Украины баллистических ракет, которые могут представлять угрозу для её предприятий по производству беспилотников. В то же время Кремль использует время для создания защищённых производственных мощностей, в частности подземных заводов для "Гераней".

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Россия систематически адаптируется к изменениям на поле боя и использует время для совершенствования вооружений и создания новых производственных мощностей. Об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TV в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому заявил военный историк и авиационный аналитик Том Купер.

У Украины есть возможности нанести России серьёзный ущерб, однако, по его мнению, она использует имеющиеся ресурсы недостаточно целенаправленно.

"У Украины есть средства, чтобы нанести России действительно болезненный удар — такой, последствия которого россияне ощутят очень серьезно. Но вы просто не используете эти возможности. Вы их распыляете", — считает Купер.

Он пояснил, что украинские ресурсы распределяются между различными категориями целей — нефтеперерабатывающими заводами, промышленными предприятиями, авиабазами и другими объектами.

"Вы тратите тысячи беспилотников. Одну неделю наносите удары по НПЗ, следующую — по промышленным предприятиям, затем переключаетесь на другую отрасль, еще через неделю — на авиабазы или какие-то другие объекты. То есть вы не сосредотачиваете ресурсы на одной цели, чтобы достичь конкретного результата", — сказал аналитик.

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Москва пытается заранее приспособиться к будущим возможностям Украины. В частности, РФ, по его словам, уже строит подземные предприятия для производства ударных беспилотников "Герань".

"Между тем россияне уже строят подземные предприятия для производства дронов "Герань". То есть они уже готовятся к следующему этапу", – сказал военный эксперт.

Такие объекты в будущем будет значительно сложнее уничтожать. Россия использует время для усиления защиты производства и создания новых мощностей.

"Они на два, три, пять, а то и десять шагов впереди Украины и уже готовятся к тому моменту, когда у Украины появятся баллистические ракеты, способные поражать такие заводы", — заявил Купер.

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Появление у Украины новых средств поражения через несколько месяцев или год не обязательно позволит сразу остановить российское производство. К этому времени Москва может создать целую сеть защищенных предприятий.

"Даже тех средств, которые появятся у вас через полгода или год, уже может оказаться недостаточно. Чтобы уничтожить такой завод и остановить производство беспилотников, придется потратить неизвестно сколько ракет", – отметил аналитик.

В настоящее время Россия меняет тактику и технические характеристики своих ударных беспилотников. Москва сначала закупала "Шахеды" у Ирана, а впоследствии начала производить собственные модификации.

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"Не хватает крылатых и баллистических ракет – они покупают "Шахеды" у Ирана и ставят их на вооружение. Дайте им время – они создают новые модификации этих дронов. Дайте еще больше времени – они разрабатывают реактивные "Шахеды", появляются новые "Герани" и так далее", – сказал он.

Аналитик также заявил о применении Россией реактивных "Гераней-4" и "Гераней-5". Их скорость создает проблемы для украинских дронов-перехватчиков.

"Они слишком быстры для ваших дронов-перехватчиков. А это означает, что значительная часть ваших средств ПВО против них просто не будет работать", — подчеркнул Купер.

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Он добавил, что применение истребителей F-16 и Mirage для борьбы с такими целями также имеет ограничения из-за недостаточного количества самолетов и ракет класса "воздух-воздух".

Купер призвал Украину и её партнёров не только реагировать на уже существующие российские угрозы, но и готовиться к следующим этапам войны.

"Следует сосредоточиться на том, как защитить будущее Украины, как заранее находить решения, а не все время лишь реагировать на то, что делает Россия", – заявил Том Купер.

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