По состоянию на 24 ноября 2026 года потери российской армии с начала года достигли абсолютного максимума за все время полномасштабной войны. По численности личного состава это можно сравнить с населением сразу четырех российских регионов.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. С начала 2026 года Силы обороны Украины вывели из строя 432 519 российских военных.

Таким образом, противник уже превзошел собственный антирекорд 2024 года, когда его потери составили 430 790 человек.

В то же время до конца 2026 года остается еще более пяти недель, поэтому эта цифра может вырасти.

В Генштабе для сравнения привели население четырех регионов России: Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области и Республики Алтай. Всего там проживает около 434 тысяч человек – почти столько же, сколько российская армия потеряла за неполный 2026 год.

Площадь этих четырех регионов составляет около 1,5 млн квадратных километров, что почти в 2,5 раза превышает территорию Украины.

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В Генштабе подчеркнули, что за этими показателями стоит ежедневная работа украинских военных из разных подразделений: пехоты, артиллерии, операторов беспилотных систем, танкистов и летчиков. Именно они срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника.

В ВСУ также заявили, что Силы обороны будут продолжать наносить потери российской армии, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сравнил потери российской армии в войне против Украины с потерями США во время войны во Вьетнаме. По его словам, украинские военные ежемесячно убивают или наносят тяжелые ранения до 50 тысяч россиян.