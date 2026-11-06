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Россия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУР

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
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Россия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУР
Украинские военнослужащие открыли огонь, чтобы сбить российский беспилотник. Источник: Reuters

Россия начала использовать собственную спутниковую сеть "Рассвет" для военной связи над территорией Украины. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, система может помогать российским войскам повышать точность ударов дронами и затруднять работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в материале Reuters, журналисты которого побеседовали с представителями украинской разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Россия уже применяет "Рассвет" в военных целях над Украиной. В то же время спутниковая группировка пока не обеспечивает непрерывного покрытия территории Украины.

Спутниковые возможности

Россия развивает "Рассвет" как собственную альтернативу Starlink американской компании SpaceX. По информации украинской разведки, в течение 2026 года Москва вывела на орбиту 32 спутника этой системы двумя партиями – в марте и июле.

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Для сравнения, сеть Starlink Илона Маска насчитывает более 10 тысяч спутников. Ее военная версия Starshield работает в Украине, но недоступна российским войскам.

В ГУР отмечают, что нынешних возможностей "Рассвет" недостаточно для постоянной связи над всей территорией Украины. Передача данных происходит периодически, когда спутники пролетают над соответствующими районами.

"Спутниковая система "Рассвет" сейчас недостаточна для обеспечения непрерывного покрытия территории Украины: связь доступна периодически, когда спутники пролетают над соответствующими районами", – пояснил Андрей Юсов.

Российские власти планируют продолжить запуски до конца 2026 года, чтобы постепенно расширять географическое покрытие сети.

Как будут работать дроны

По оценке украинской разведки, спутниковая связь может обеспечить двусторонний обмен данными между российскими беспилотниками и операторами. Это позволит разведывательным БПЛА передавать информацию в режиме реального времени, а операторам – менять маршрут ударных дронов уже во время полета.

Таким образом, российские беспилотники смогут реагировать на изменение расположения целей, а также пытаться обходить украинскую противовоздушную оборону.

"В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и осложнить их перехват средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", – отметил Юсов.

Киевский эксперт по вопросам безопасности Николай Зенцев также обратил внимание на возможное влияние системы на точность российских ударов реактивными беспилотниками. По его словам, Россия уже имеет как минимум два качественных окна спутниковой связи ежедневно, каждое из которых длится более часа. Эксперт считает, что этого достаточно для определенных оперативных последствий.

Планы до 2035 года

Координатором государственного проекта "Рассвет" выступает российская компания "Бюро 1440". Она заявляла о намерении создать к 2035 году спутниковую группировку численностью более 900 аппаратов.

По данным ГУР, к разработке системы причастны 49 компаний из России и Беларуси. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 10 компаний, связанных с развитием "Рассвета".

Украинская сторона также обратила внимание на использование китайских компонентов в российской спутниковой программе. Временный поверенный Украины в делах в США Денис Сиеник призвал Вашингтон ввести дополнительные санкции против компаний, причастных к этому проекту.

Напомним, в августе Украина нанесла дальнобойный ракетный удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самарской области России. Это предприятие производит ракеты, которые используют для вывода спутников "Рассвет" на орбиту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как еще один спутник российского конкурента Starlink сгорел в атмосфере. В статье мы объяснили, что не так с "Рассвет-3".

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