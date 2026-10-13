Россия за месяц построила новый дронопорт ''Миллерово'' для запуска реактивных дронов по Киеву и западным регионам – OSINT-аналитики

В Ростовской области страны-агрессора России построен новый дронопорт "Миллерово". Новая площадка была построена менее чем за месяц и подготовлена для запусков "Герань-5" и других реактивных ударных беспилотников врага. При этом вражеские дроны из "Миллерово" теоретически способны дотянуться до Киева и даже западных регионов Украины.

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Уже вчера на площадке шла разгрузка привезенных БПЛА, отмечают OSINT-аналитики Absolutely reliable source. На данный момент первая часть объекта "близка к завершению", добавляют в The Telegraph.

Что на объекте

На площадке уже есть восемь подготовленных мест под ракетные пусковые установки. Также здесь 32 места для разгона и запуска реактивных БПЛА.

На спутниковых снимках видно, что"в зоне 3 уже идет разгрузка БПЛА".

"Проект форсировали, чтобы расширить масштаб атак на Украину после сентябрьских ударов по Киеву. Выводов не будет. Обычными дронами-камикадзе такие объекты эффективно не выбить. Поэтому очень надеемся, что обещанная баллистика наконец-то начнет летать", – отмечают OSINT-аналитики и предоставляют координаты цели.

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Это 48.995968, 40.286255.

Похоже на Цимбулово

По конфигурации новый комплекс – почти двойник российского дронопорта "Цимбулова" в Орловской области, который также имеет отдельные позиции для хранения, подготовки и запуска ракет и реактивных беспилотников.

В сентябре стало известно о расширении дронопорта "Цимбулова", напоминает британское издание. Там россияне достроили новые гаражи, переоборудовали наземные укрытия в подземные и начали обустраивать дополнительные позиции для пусковых установок "Герань-5".

Главные истории дня

Рядом с уже имеющимися пусковыми установками тогда готовили места еще для шести установок, а также возводили башни для противодроновых сетей и средств связи.

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В чем заключается угроза

"Планирование массовых запусков сотен и сотен дронов – довольно сложная задача с точки зрения логистики. Трудно спланировать разнообразные маршруты полета этих систем и координировать каждый из них из разных мест. Поэтому сосредоточение всех этих процессов в одном районе упрощает логистику", – цитирует The Telegraph Роберта Толласта, представителя Королевского объединенного института оборонных исследований.

"Герань-5" – крупнейший беспилотник этой серии, запускаемый из "Цимбулово", – несет боеголовку весом 90 кг на расстояние до 1000 км и, в отличие от других моделей этой серии, может развивать скорость до 600 км/ч", – добавляет издание и объясняет (на рисунке ниже), зачем на таких площадках нужны более протяженные пусковые полосы.

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Что предшествовало

При этом дронопорт "Цимбулова" уже неоднократно становился целью украинских дальних ударов. Последний раз это произошло в сентябре – украинские беспилотники поразили часть бункеров и повредили ангары этого дронопорта. На спутниковых снимках также были заметны следы детонации и обломки уничтоженных БПЛА на участке их подготовки к запуску.

Кроме того, украинские защитники именно с помощью дронов наносили удары по базе "Миллерово" в Ростовской области. Последний раз – это также было в сентябре – удару подверглись объекты, важные для работы авиабазы, в частности ТЭЦ, склад боеприпасов и радиолокационное оборудование.