Россия за шесть недель построила новую базу для реактивных дронов у границы с Украиной – Reuters

Россия практически завершила строительство новой крупной базы для запуска реактивных беспилотников в Ростовской области недалеко от Украины. Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному Reuters, на возведение объекта ушло всего шесть недель.

Видео дня

Эксперты считают, что площадка предназначена для запуска новейших российских дронов "Герань-4" и "Герань-5". Об этом пишет Reuters .

Как Россия построила базу за шесть недель

По данным Reuters, 31 августа территория в Ростовской области на юго-западе России представляла собой пустое поле, где были замечены лишь несколько машин. Уже на следующее утро на спутниковых снимках стали заметны первые строительные работы.

Снимки, предоставленные компаниями Planet Labs и Airbus, свидетельствуют, что примерно за шесть недель на этом месте возвели комплекс, по площади сопоставимый со 126 футбольными полями. Объект занимает около 0,9 квадратного километра.

Площадка расположена примерно в 3,5 км от российской авиабазы Миллерово, где дислоцируется 31-й истребительный гвардейский авиационный полк.

По оценке DroneSec, новый объект, вероятно, находится в зоне действия систем противовоздушной обороны, расположенных на авиабазе. Это может затруднить попытки Украины нанести удар по новой базе.

РЕКЛАМА

Сколько дронов смогут запускать с нового объекта

Майк Монник, основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec, заявил, что новая площадка способна обеспечивать запуски реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".

По его словам, в западной части объекта расположены восемь платформ для пусковых установок. Они дополнят российскую сеть, которая уже насчитывает не менее 11 стационарных пусковых площадок для нанесения ударов беспилотниками по Украине.

Главные истории дня

"Скорость строительства... демонстрирует, с какой легкостью Россия может быстро задействовать уже созданные наступательные возможности", – сказал Монник.

Он также отметил, что строительство объекта, вероятно, близится к завершению. По его мнению, до полноценного ввода в эксплуатацию может остаться несколько недель или даже меньше.

Монник предполагает, что с новой площадки потенциально можно будет запускать 100 или более реактивных беспилотников в течение 24 часов. В то же время фактические возможности будут зависеть от наличия запасов и поставленных задач. Обычно Россия запускает такие дроны небольшими партиями в течение дня.

РЕКЛАМА

Анализ Reuters показал, что на двух из восьми стартовых площадок уже установлены рельсы. Еще на двух их строили, а остальные работы были заметны на спутниковых снимках в течение трех дней на этой неделе.

Роб Джордан, программный директор лондонского аналитического центра RUSI, отметил, что бетонные площадки и две возможные стартовые направляющие на снимках соответствуют стартовым дорожкам для российских беспилотников "Герань".

"Такой уровень строительства за столь короткий срок впечатляет, – сказал он. – Это показывает, насколько Россия уверена в своих возможностях нанесения ударов в глубину – возможно, в ущерб своим обычным сухопутным войскам".

РЕКЛАМА

Министерство обороны России не сразу ответило на запрос Reuters относительно нового объекта и программы создания реактивных беспилотников в целом.

Россия расширяет использование реактивных дронов

Строительство новой базы совпадает с ростом использования Россией реактивных ударных беспилотников против Украины. По данным украинских военных, опубликованным Reuters в прошлом месяце, этим летом Россия примерно в шесть раз увеличила использование таких дронов за три месяца. Наиболее интенсивные удары пришлись на Киев и прилегающий регион.

РЕКЛАМА

Военные аналитики считают, что Россия переориентирует производство беспилотников на реактивные модели, поскольку Украине сложно противодействовать им. Такие аппараты могут развивать скорость до 600 км/ч, из-за чего их сложнее перехватывать средствами, разработанными для борьбы с более медленными беспилотниками с поршневыми двигателями.

Украина пытается найти решение для противодействия этой угрозе. В то же время на фоне того, что полномасштабная война продолжается уже пятый год, Киев ожидает дальнейшего наращивания российских атак с использованием беспилотников и ракет зимой.

РЕКЛАМА

Почему новая база может стать вызовом для НАТО

Строительство объекта происходит на фоне ухудшения отношений между Россией и НАТО. Европейские правительства обвиняют Москву в усилении кампании саботажа, вторжений беспилотников и кибератак. В прошлом месяце Россия также предупредила, что может применить ядерное оружие, если НАТО попытается отрезать ей доступ к Калининградскому эксклаву.

Монник подчеркнул, что сочетание промышленного производства реактивных беспилотников, роста их сложности и относительной нехватки комплексных средств противодействия дронам во многих странах НАТО создает серьезный вызов для Запада.

РЕКЛАМА

"Способность быстро развертывать средства для нанесения крупномасштабных ударов с использованием БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) является стратегической уязвимостью для стран НАТО", – заявил он.

Стоит отметить, что реактивный дрон-камикадзе Shahed-238, получивший в России название "Герань-3", является дальнейшим развитием беспилотников Shahed-131/136. Его главной особенностью является турбореактивный двигатель, заменивший поршневую силовую установку, использовавшуюся в предыдущих моделях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские реактивные "Шахеды" при полете на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.