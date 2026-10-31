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Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии: в ДШВ рассказали о боях. Карта

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
963
Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии: в ДШВ рассказали о боях. Карта
Иллюстративный коллаж

Бойцы 7 корпуса Десантно-штурмовых войск продолжают оборонительную операцию на Гуляйпольском направлении. Там враг продолжает штурмовые действия и несет все большие потери: за прошлую неделю на этом участке фронта было убито или ранено уже почти тысячу захватчиков.

В частности, в боях с Силами обороны на Гуляйпольском направлении российское командование бросает наемников из Азии и Африки, большинство из которых заманили в Россию обманом. Подробности раскрыли в Telegram-канале 7 корпуса ДШВ.

Враг несет рекордные потери на Гуляйпольском направлении

Согласно сообщению, на прошлой неделе на Гуляйпольском направлении Силы обороны уничтожили и ранили около 900 военнослужащих противника.

"Это – почти на 150 больше, чем за предыдущий период. Также это – рекордный показатель за последние два месяца", – отметили в 7 корпусе ДШВ.

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Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии: в ДШВ рассказали о боях. Карта

Гуляйпольское направление. Источник: DeepState

Защитники добавили, что из-за значительных потерь на передовых позициях Россия вынуждена перегруппировывать силы, проводить ротации и заменять подразделения. В частности, в составе 5 общевойсковой армии разбитые подразделения 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады заменяют силами 60-й отдельной мотострелковой бригады.

"После пополнения личного состава противник будет пытаться восстановить интенсивность штурмовых действий", – прогнозируют в 7 корпусе ДШВ.

На Гуляйпольском направлении враг не бросает в штурмы механизированные колонны. Основной тактикой противника здесь остается инфильтрация небольшими пехотными группами численностью от одного до пяти военнослужащих.

Кроме того, т подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ фиксируют участие в штурмах не только граждан РФ, но и иностранцев, прежде всего из стран Африки и Азии.

Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии: в ДШВ рассказали о боях. Карта

Удар по оккупанту. Источник: скриншот

Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии: в ДШВ рассказали о боях. Карта

Наемник оказался выходцем из Африки. Источник: скриншот

Одного такого оккупанта, которого удалось ранить с помощью БпЛА, защитники показали на видео 110-й отдельной механизированной бригады. Краткому "жизнеописанию" темнокожего наемника в ролике предшествовал фрагмент заявления российского диктатора Владимира Путина о "вечной дружбе", связывающей государство-агрессора с африканскими странами.

Проявления этой смертоносной дружбы фиксируются еще на этапе вербовки за рубежом "пушечного мяса".

"Вербовка проходит классическим способом: иностранцу обещают гражданскую работу или безопасную контрактную службу. По прибытии у них изъят документы и мобильные телефоны, а затем лишенных связи насильственными методами отправляют на линию боевого соприкосновения", – заявили в 7 корпусе ДШВ.

Там добавили, что недавно на Гуляйпольском направлении Силы обороны взяли в плен гражданина Индонезии, который действовал в составе 39-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка обнародовала данные о гражданах Индонезии, которых Россия завербовала на войну против Украины. В поименном списке – почти 300 индонезийцев, на самом деле их значительно больше.

При этом практически все эти люди подписали контракты в 2026 году, в предыдущие годы известных наемников из Индонезии можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Тем временем в Уганде получили подтверждение, что Россия вербует граждан страны для участия в агрессивной войне против Украины. По меньшей мере 27 из них уже были ликвидированы или пропали без вести на поле боя.

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