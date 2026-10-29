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Россия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре: какую версию придумали

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
11,3 т.
Россия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре: какую версию придумали
Место поражения. Источник: ГСЧС Украины.

В четвер, 29 октября, после удара российского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли 14 человек, в информационном пространстве начали распространять дезинформацию. Пропагандисты продвигают версии, призванные оправдать российскую атаку и возложить вину за гибель гражданских на Украину.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ну и Днепр". Украинские информационные ресурсы зафиксировали распространение соответствующих сообщений в пророссийских каналах.

В частности, подконтрольные Кремлю ресурсы утверждают, что беспилотник якобы упал на железнодорожную платформу в результате работы украинской противовоздушной обороны. В таких сообщениях ответственность за гибель людей пытаются переложить на украинских военных.

Россия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре: какую версию придумали

Посты пропагандистов. Источник: Telegram-канал "Ну и Днепр".

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В других публикациях продвигают конспирологическую версию о якобы намеренной провокации украинской власти. Авторы таких постов без доказательств связывают атаку с международными политическими событиями и пытаются представить трагедию как инструмент влияния на иностранных политиков.

В то же время в распространяемых сообщениях нет доказательств, которые подтверждали бы утверждения о падении беспилотника вследствие работы украинской ПВО или о намеренной провокации со стороны Украины.

Согласно сообщениям, распространявшимся после атаки, удар пришелся на одну из железнодорожных платформ, где находились люди и стоял поезд №866 сообщением Днепр – Запорожье.

Сначала в сообщениях говорилось о 13 погибших, однако в предоставленной информации указано, что число жертв выросло до 14 человек.

Российская дезинформационная кампания вокруг трагедии направлена на формирование альтернативной версии событий и отвлечение внимания от ответственности России за удар.

Российские войска атаковали платформу Днепровского вокзала. Во время удара на месте находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. В результате удара известно о 14 раненых и 14 погибших.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности после российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и были ранены гражданские пассажиры. В компании заявили, что перед атакой на вокзале и станции объявляли воздушную тревогу, а после выявления повышенной опасности начали эвакуационные мероприятия.

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Война в УкраинеДнепржелезнодорожный вокзалУкрзалізницяРоссия
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