Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночь террора, которую устроила Россия. Глава государства рассказал, что путинская армия применила 39 баллистических ракет.

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Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на российский террор и ввести санкции против РФ. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Как прошла ночь в Украине

По информации Зеленского, путинские войска использовали для обстрела 39 баллистических ракет разных типов и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов. Основной целью удара была энергетика и критическая инфраструктура в Киеве, Киевской области и Харькове. Зеленский подчеркнул, что это был прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент США определил прекращение огня.

"Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными. По меньшей мере, 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества. Могут быть и большие отключения. К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса", – сообщил Зеленский.

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