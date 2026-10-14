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Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот ролика

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночь террора, которую устроила Россия. Глава государства рассказал, что путинская армия применила 39 баллистических ракет.

Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на российский террор и ввести санкции против РФ. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Как прошла ночь в Украине

По информации Зеленского, путинские войска использовали для обстрела 39 баллистических ракет разных типов и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов. Основной целью удара была энергетика и критическая инфраструктура в Киеве, Киевской области и Харькове. Зеленский подчеркнул, что это был прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент США определил прекращение огня.

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"Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными. По меньшей мере, 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества. Могут быть и большие отключения. К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса", – сообщил Зеленский.

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